Bending Spoons prezza l'IPO sopra la forchetta e raccoglie 1,68 miliardi di dollari

Oggi il debutto

(Teleborsa) - Bending Spoons, società tecnologica italiana specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione, ha prezzato la propria o?erta pubblica iniziale (IPO) a 29 dollari per azione, al di sopra della forchetta di 26-28 dollari comunicata in precedenza. Sono stati quindi raccolti 1,68 miliardi di dollari dalla vendita di 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 o?erte da Bending Spoons e 23.572.375 o?erte da alcuni azionisti venditori



La società è stata valutata circa 18,4 miliardi di dollari, sulla base delle azioni in circolazione dichiarate nei documenti depositati alla SEC, un importo ben superiore ai 11 miliardi di dollari di valutazione dell'ultimo round di finanziamento del 2025.



Le azioni di Bending Spoons debuttano oggi 1° luglio 2026 sul Nasdaq con il ticker "BSP". La chiusura dell'o?erta è prevista per il 2 luglio 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive. Inoltre, Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso agli underwriter un'opzione per l'acquisto di un massimo di ulteriori 5.244.026 azioni ordinarie da Bending Spoons e di un massimo di ulteriori 3.451.626 azioni ordinarie dagli azionisti venditori al prezzo dell'o?erta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di underwriting.



Goldman Sachs, J.P. Morgan e Allen & Company svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell'o?erta. Wells Fargo, BofA, Je?eries, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Akros - Gruppo Banco BPM svolgono il ruolo di joint book-running manager dell'o?erta.



Tra i marchi acquisiti da Bending Spoons negli ultimi anni ci sono l'app per prendere appunti Evernote, la piattaforma di condivisione file WeTransfer, il servizio di hosting video Vimeo, la società di tecnologia per lo streaming Brightcove, la piattaforma di social networking Meetup e il portale web AOL.

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