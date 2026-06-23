Milano
17:35
52.024
-1,46%
Nasdaq
18:47
29.555
-2,61%
Dow Jones
18:47
51.832
+0,23%
Londra
17:35
10.429
-0,09%
Francoforte
17:35
24.894
-0,98%
Martedì 23 Giugno 2026, ore 19.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,46%
Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,46%
Il FTSE MIB termina a 52.024,41 punti
In breve
,
Finanza
23 giugno 2026 - 17.39
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta in calo per Milano, che retrocede dell'1,46% e chiude a 52.024,41 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,07%
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,64%
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,35%)
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 16/06/2026
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,46%
Altre notizie
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 27/05/2026
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,64%
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,98% alle 16:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,28% alle 13:00
Borsa: Milano in flessione dello 0,44% alle 10:30
Borsa: Milano in flessione dello 0,41% alle 10:30
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto