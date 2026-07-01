Cherry Bank, partnership con Coller Capital per investimenti nel mercato secondario del private credit

(Teleborsa) - Coller Capital, società attiva nel settore dei mercati secondari del private credit, e Cherry Bank hanno stratto una partnership per

offrire ai clienti della Banca l’accesso alle strategie di investimento di Coller Capital.



L’accordo riflette la crescente domanda da parte degli investitori individuali in Italia, e in tutto il continente, di strategie sui mercati privati di livello istituzionale che offrano diversificazione e fonti di rendimento resilienti e adeguati al rischio.



La partnership segna un’altra pietra miliare per la piattaforma Private Wealth Secondaries Solutions di Coller Capital in Europa ed è in linea con la strategia di Cherry Bank volta a fornire ai clienti l’accesso a opportunità specialistiche nei mercati privati, selezionando partner globali di eccellenza.



Il mercato secondario dei private credit, spiegano le due società, è uno dei segmenti più a rapida crescita nel settore dei private markets, con volumi di transazioni quasi raddoppiati fino a 20 miliardi di dollari nel 2025, con investitori che ricercano sempre più spesso soluzioni di gestione del portafoglio e strumenti di liquidità all’interno dell’ecosistema in rapida espansione.

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