Janus Henderson accelera nel private equity europeo con l'acquisizione della tedesca Rantum Capital

(Teleborsa) - Janus Henderson ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Rantum Capital, società di gestione di investimenti nei mercati privati con sede a Francoforte, rafforzando così la propria presenza in Germania e accelerando le proprie ambizioni nei mercati privati in tutta Europa.



I termini finanziari dell’operazione - riporta un comunicato - non sono stati resi noti e l’acquisizione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2026, fatte salve le consuete condizioni di chiusura, tra cui l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione.



Rantum svolgerà un ruolo centrale nella costruzione della piattaforma paneuropea di credito privato di Janus Henderson, sfruttando i suoi 13 anni di esperienza e il suo team di investimento altamente qualificato. Il modello di sourcing differenziato e le comprovate capacità della società la posizionano per supportare un'espansione graduale in tutta Europa nel corso del tempo.



L'acquisizione rafforza inoltre le competenze di Janus Henderson nel private equity, integrando la più ampia strategia dell'azienda nei mercati privati. L'esperienza di Rantum nel private equity ha il potenziale per sostenere lo sviluppo futuro dei prodotti.



(Foto: Free-Photos / Pixabay)

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