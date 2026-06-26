Softlab, assemblea approva bilancio 2025 e nomina nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Softlab , società quotata su Euronext Milan e operante a livello internazionale nei settori del Business Advisory, dell'ICT Consulting e del Digital Entertainment, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.



I soci hanno provveduto a nominare gli amministratori per gli esercizi 2026-2028, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, determinandone in 10 il numero, approvando la proposta dell'azionista Softlab Digital con l'83,1% dei voti rappresentati in assemblea. I consiglieri eletti sono: Giovanni Casto, Simonetta Fraioli, Antonio De Rinaldis, Dario Allegrucci, Davide Carnevale, Valentina Anguilla, Micol Campiglia, tratti dalla Lista n. 1 presentata dall'azionista Softlab Digital che ha ottenuto la maggioranza; Mario Amoroso, Luca De Rita e Alessia Tramentozzi tratti dalla Lista n. 2 presentata dall'azionista Clama, che è risultata seconda per numero di voti. In sede di candidatura, hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance delle società quotate Antonio De Rinaldis, Dario Allegrucci, Luca De Rita, Alessia Tramentozzi.



L'assemblea ha quindi provveduto a nominare i componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028. I Sindaci eletti sono Mercadante Marco e Francesca Pallara, tratti dalla Lista n. 1 che ha ottenuto la maggioranza dei voti assembleari; Antonio Mastrangelo, tratto dalla Lista n. 2 presentata dall'azionista Clama. Il nuovo Collegio Sindacale risulta quindi composto da Mercadante Marco, Francesca Pallara e Antonio Mastrangelo (Presidente) quali Sindaci effettivi. I Sindaci supplenti nominati sono Maristella Romano e Monica Rispoli.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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