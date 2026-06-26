SIT rinnova il CdA: Walter Albè nuovo AD, Federico de Stefani presidente esecutivo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di SIT , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio, pari a 7.477.861 euro.



I soci hanno quindi nominato il nuovo CdA. Risultano nominati i seguenti consiglieri, tutti tratti dall’unica lista presentata dal socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s, titolare del 52,88% del capitale con diritto di voto, che ha ottenuto il voto favorevole del 100% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in assemblea: Federico de Stefani (in qualità di Presidente); Walter Albè; Stefano Besseghini; Maria Chiara Franceschetti; Paola Bruno; Massimiliano Nitti; Valentina Bosetti.



L'assemblea ha nominato anche il nuovo collegio sindacale. Risultano eletti quali sindaci effettivi: Matteo Tiezzi (in qualità di presidente), Camilla Menini e Loredana Anna Conidi; quali sindaci supplenti: Carlomaria Setti Della Volta e Barbara Russo.



Il nuovo CdA ha provveduto alla nomina del consigliere Walter Albè quale amministratore delegato della società e CEO della Divisione Heating & Ventilation, conferendogli inoltre anche deleghe e responsabilità in materia di sostenibilità e ha conferito poteri e deleghe al presidente Federico de Stefani, il quale assumerà pertanto la carica di presidente esecutivo della società.



"Ringrazio il consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami - ha detto Albè - raccolgo questo incarico in un momento importante per l'azienda con l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita, valorizzando le competenze del Gruppo".



Il board ha confermato il CFO Paul Fogolin quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e provveduto alla nomina di Paola Bruno quale Lead Independent Director.

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