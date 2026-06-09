IDNTT, assemblea rinnova CdA e approva AuCap da 4,6 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di IDNTT , MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio consolidato e il bilancio di esercizio chiusi al 31 dicembre 2025, deliberato di rinviare a nuovo l'utile di esercizio di IDNTT SA per l'importo pari ad 1.048.004 euro secondo i principi IFRS e 1.056.932 euro (CHF 990.382) secondo il Codice delle Obbligazioni.



Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Christian Traviglia, titolare di complessive 4.453.000 azioni ordinarie, è stato nominato, in continuità con il passato, il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026. Di seguito i componenti: Christian Traviglia, Presidente; Thomas Daniele Turano; Lucia Abati, amministratore indipendente.



Ok anche all'operazione di aumento di capitale sociale per un controvalore complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, non superiore a 4.610.000 euro, finalizzato al rafforzamento patrimoniale della società e al reperimento delle risorse necessarie per sostenere il piano industriale e le potenziali acquisizioni strategiche. L'operazione prevede due distinti aumenti di capitale ordinari, entrambi da liberarsi integralmente in denaro: un primo aumento di capitale per massimi CHF 19'333.34, mediante emissione di massime n. 966.667 azioni nominative del valore nominale di CHF 0.02 ciascuna; un secondo aumento di capitale per massimi CHF 14'814.82, mediante emissione di massime n. 740.741 azioni nominative del valore nominale di CHF 0.02 ciascuna.



I due aumenti di capitale, ove vi siano condizioni di mercato adeguate, verranno eseguiti nel contesto del processo accelerato di book-building (ABB), con esclusione del diritto d'opzione degli azionisti esistenti. Tale modalità consente di raccogliere nuovo capitale più velocemente, in maniera più flessibile, con una maggior probabilità di successo dell'operazione e in modo efficiente dal punto di vista dei costi.



Il CdA, a seguito dell'assemblea, ha stabilito che il prezzo di sottoscrizione delle azioni sarà pari al prezzo medio ponderato dell'azione IDNTT nei 3 mesi antecedenti la data di esecuzione dell'operazione di aumento di capitale, con un floor minimo di 2,70 euro per azione.

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