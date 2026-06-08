Engineering, S&P migliora outlook a "stabile" grazie a deleveraging

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha rivisto l'outlook su Centurion Newco (Engineering) da "negativo" a "stabile", confermando il rating "B-" sulla società e sul suo debito, per riflettere l'opinione secondo cui la crescita sostenuta e la diminuzione delle spese non ricorrenti favoriranno la riduzione dell'indebitamento nei prossimi due anni. La società di rating prevede che Engineering ridurrà il rapporto di indebitamento a 8,3x nel 2026 e a 8,1x nel 2027, grazie alla continua espansione dei ricavi e al miglioramento della redditività.



Le consolidate relazioni con i clienti di Engineering, un basso tasso di abbandono inferiore al 2% e i precedenti investimenti strategici in soluzioni software proprietarie supporteranno una crescita dei ricavi di circa il 2,5%-3,0% nei prossimi due anni. Inoltre, viene previsto che i margini EBITDA si espanderanno gradualmente fino al 13,9% entro il 2027, dal 12,3% del 2025, grazie alla riduzione dei costi eccezionali, ai guadagni di produttività derivanti dalla precedente ristrutturazione e alla normalizzazione delle spese di sviluppo software.



Il rating rimane comunque limitato dalla prevista debole generazione di free operating cash flow (FOCF) al netto dei leasing, sebbene attualmente sia positivo. Viene previsto che il FOCF di Engineering al netto dei leasing si pareggerà nel 2026 a causa di un significativo deflusso di capitale circolante non commerciale, dovuto principalmente a una modifica della normativa IVA in alcune regioni d'Italia. Ciò avverrà nonostante la normalizzazione del ciclo del capitale circolante commerciale e il calo delle spese in conto capitale (capex) rispetto ai livelli storicamente elevati registrati durante il periodo di maggiore focalizzazione sugli investimenti nel settore software.



Engineering continua a beneficiare di una solida posizione di liquidità fino alle prossime scadenze del 2028, supportata da consistenti riserve di cassa, una linea di credito revolving non utilizzata e una linea di credito PIK che preserva la liquidità. S&P prevede che le fonti di liquidità di Engineering copriranno i suoi fabbisogni per circa il doppio nel 2026, grazie a una posizione di cassa di 197 milioni di euro e a 185 milioni di euro non utilizzati nell'ambito della linea di credito revolving. A seguito del rifinanziamento dello scorso anno dell'obbligazione SSN da 605 milioni di euro in scadenza nel 2026, Engineering ora presenta un profilo di scadenza del debito più favorevole, senza scadenze importanti prima della linea di credito revolving da 205 milioni di euro e dell'obbligazione SSN da 485 milioni di euro, previste rispettivamente a gennaio e maggio 2028. Viene previsto che Engineering gestirà queste scadenze entro maggio 2027.

Condividi

```