Kroger acquista Giant Eagle in un'operazione da 1,65 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Kroger , una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, ha siglato un accordo definitivo in base al quale acquisirà Giant Eagle, una catena di supermercati e farmacie leader a conduzione familiare con un fatturato annuo di circa 9 miliardi di dollari e 197 supermercati e 11 farmacie indipendenti nel nord dell'Ohio, nell'ovest della Pennsylvania, nel West Virginia, nel Maryland e nell'Indiana. È previsto un prezzo di acquisto di 1,65 miliardi di dollari, composto da 1,25 miliardi di dollari in contanti e dall'assunzione di circa 400 milioni di dollari di passività in essere.



"Giant Eagle è una catena di supermercati regionale ben gestita e di alta qualità, con una solida reputazione per i prodotti freschi, la farmacia, i marchi privati e la fidelizzazione della clientela - ha dichiarato Greg Foran, CEO di Kroger - Abbiamo valutato attentamente l'opportunità e la compatibilità strategica è evidente. Giant Eagle amplia la nostra presenza in mercati adiacenti attraenti, consentendoci di fare ciò che sappiamo fare meglio: gestire punti vendita eccellenti, offrire alimenti freschi e soluzioni per pasti pratici a prezzi accessibili e prenderci cura dei nostri clienti e collaboratori ogni giorno."



Kroger finanzierà l'operazione con liquidità propria. A seguito della chiusura dell'operazione, la società prevede di mantenere il rapporto debito netto totale/EBITDA rettificato nell'intervallo target di 2,3-2,5x. Nell'ambito dell'impegno di Kroger a favore del rendimento per gli azionisti, la società prevede di mantenere il dividendo, previa approvazione del consiglio di amministrazione, di proseguire il programma di riacquisto di azioni proprie da 2 miliardi di dollari precedentemente annunciato e di preservare la flessibilità finanziaria per investire nelle proprie priorità strategiche e nel core business. Kroger prevede che l'operazione avrà un impatto positivo sull'utile per azione rettificato a partire dal secondo anno successivo alla chiusura, prevista per il 2027.

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