Liberty Magona: via libera al risanamento. Trasteel affitta ramo d’azienda

Urso: “svolta positiva per Piombino”

(Teleborsa) - Via libera al piano di risanamento economico-finanziario di Liberty Magona, lo storico stabilimento siderurgico di Piombino che occupa oltre 500 tra lavoratrici e lavoratori. Trasteel, società svizzera specializzata nella produzione e nel trading siderurgico, ha sottoscritto il contratto di affitto del 100% del ramo d’azienda: un’operazione propedeutica alla successiva acquisizione della proprietà dello stabilimento. Così il Mimit in una nota.



“È una svolta positiva per Liberty Magona, per il polo siderurgico di Piombino e, più in generale, per la siderurgia italiana”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Accompagneremo con attenzione questo percorso industriale, in raccordo con organizzazioni sindacali ed enti locali, per consolidare il rilancio dello stabilimento e salvaguardare occupazione e produzione”.



L’operazione, infatti, garantirà la continuità industriale del sito e aprirà la strada al completamento del percorso di acquisizione da parte di Trasteel. La società ha già avviato le attività tecniche e commerciali necessarie al riavvio dello stabilimento, con l’obiettivo di raggiungere progressivamente il pieno utilizzo degli impianti e dell’organico.



Nei prossimi giorni si aprirà il confronto con le organizzazioni sindacali per disciplinare il passaggio di tutti i lavoratori, salvaguardandone le condizioni economiche e normative. Il cronoprogramma prevede l’avvio della graduale ripresa delle attività produttive tra metà e fine settembre.

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