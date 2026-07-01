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Olidata si aggiudica gara della Zecca da 15,9 milioni per aggiornamento infrastrutture e sicurezza del circuito CIE

Finanza, Scienza e tecnologia
Olidata si aggiudica gara della Zecca da 15,9 milioni per aggiornamento infrastrutture e sicurezza del circuito CIE
(Teleborsa) - Olidata si è aggiudicata una gara dal valore complessivo di 15.906.900 euro per la fornitura e i servizi connessi all’aggiornamento delle infrastrutture centrali e di sicurezza del circuito di emissione della Carta d’Identità Elettronica, dalla durata di 63 mesi.

L’appalto, indetto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, - si legge in una nota - riguarda un progetto di rilevanza strategica per il Paese, volto a potenziare l’infrastruttura tecnologica che sostiene uno dei principali strumenti di identificazione dei cittadini e di accesso ai servizi pubblici digitali.

L’obiettivo è rinnovare l’architettura esistente, superando l’obsolescenza degli apparati e rafforzando la capacità del sistema nazionale di emissione della CIE di rispondere in modo stabile ed efficiente alle esigenze di cittadini, Comuni, Consolati e amministrazioni coinvolte nei processi di rilascio e gestione del documento.

L’iniziativa prevede inoltre il potenziamento delle componenti dedicate alla continuità operativa e al ripristino dei servizi, attraverso soluzioni di Business Continuity e Disaster Recovery.
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