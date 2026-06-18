DOC Pharma, Moody's migliora outlook a positivo e conferma rating B3

(Teleborsa) - Moody's ha confermato il rating "B3" di Dolcetto HoldCo (DOC Pharma). L'outlook è stato modificato da stabile a positivo. La conferma del rating e la modifica dell'outlook a positivo riflettono l'aspettativa che i principali indicatori di credito della società continuino a migliorare nei prossimi 12-18 mesi. In questo periodo, l'agenzia di rating prevede che il rapporto di indebitamento lordo rettificato da Moody's si mantenga al di sotto di 6x, supportato da una buona generazione di free cash flow (FCF) rettificato da Moody's di circa 30-40 milioni di euro all'anno e da un rapporto EBITA/spese per interessi rettificato da Moody's superiore a 2x. L'azienda ha inoltre dimostrato una solida esperienza in termini di crescita organica e generazione di flussi di cassa, elementi che supportano anche l'attuale decisione di rating.



Nei prossimi 12-18 mesi, viene prevista una crescita organica dei ricavi a un tasso mid- to high-single, trainata principalmente dal lancio di nuovi farmaci generici e dalla continua penetrazione dei prodotti da banco (OTC) a marchio Muscoril. Nello stesso periodo, viene stimato anche un aumento dell'EBITDA rettificato da Moody's a circa 170-180 milioni di euro, rispetto ai 141 milioni di euro del 2025.



Il rating B3 di DOC Pharma continua a riflettere la sua solida posizione nel mercato italiano al dettaglio dei farmaci di Classe A, dove la penetrazione e la crescita dei generici rimangono favorevoli; la solida performance operativa degli ultimi anni, che ha supportato l'aumento della quota di mercato nei farmaci di Classe A; un portafoglio ampio e ben diversificato per categorie terapeutiche; e margini di redditività elevati con una buona generazione di flussi di cassa liberi. Il rating è limitato dall'elevato livello di indebitamento e dal rischio di esecuzione legati alla strategia di crescita dell'azienda, che prevede l'acquisizione di prodotti di marca non più coperti da brevetto e l'espansione dell'offerta di prodotti da banco (OTC), inclusi i nutraceutici. Il modello di business a basso impiego di capitale (asset-light) aumenta inoltre l'esposizione a potenziali interruzioni della catena di approvvigionamento e carenze di scorte, mentre le dimensioni ridotte e la concentrazione in Italia accrescono la vulnerabilità a cambiamenti normativi.



Sebbene non sono previste ulteriori importanti operazioni di M&A, ulteriori transazioni finanziate tramite debito potrebbero rallentare il deleveraging organico, come osservato di recente. Nel maggio 2026, l'azienda ha acquisito Riopan, un prodotto antiacido di marca venduto in Italia e in altri dieci paesi europei. L'azienda ha già ottenuto significative sinergie di costo che dovrebbero sostenere la redditività di Riopan nei prossimi due anni e potrebbero anche espandere il prodotto attraverso ulteriori opportunità nel mercato OTC. L'acquisizione è stata finanziata tramite un add-on di 90 milioni di euro sulle obbligazioni senior garantite dell'azienda.

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