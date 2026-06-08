A Piazza Affari corre Safilo

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,56%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Safilo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,41%, rispetto a -1,35% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di medio periodo della big dell'occhialeria ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,689 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,79, mentre il primo supporto è stimato a 1,588.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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