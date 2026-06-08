A Piazza Affari corre Safilo
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,56%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Safilo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,41%, rispetto a -1,35% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status tecnico di medio periodo della big dell'occhialeria ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,689 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,79, mentre il primo supporto è stimato a 1,588.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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