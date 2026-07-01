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Rai, scaduto il termine per l'aggregazione Raiway-EI Towers

Finanza
Rai, scaduto il termine per l'aggregazione Raiway-EI Towers
(Teleborsa) - La RAI rende noto che è scaduto il Memorandum of Understanding sottoscritto con F2i SGR e MFE – MediaForEurope avente ad oggetto lo svolgimento di analisi preliminari in merito a una possibile operazione di aggregazione tra Rai Way ed EI Towers.

Nel periodo di efficacia del Memorandum, - riporta una nota - le parti hanno svolto approfondite attività di analisi e confronto sui principali profili industriali, societari, finanziari, regolamentari e di governance dell'ipotizzata operazione.

All'esito delle interlocuzioni intercorse, tuttavia, le valutazioni effettuate non hanno consentito di individuare una base negoziale condivisa e idonea a consentire il prosieguo dell'operazione.

Resta confermato l'impegno di RAI a perseguire opzioni industriali caratterizzate da solidità, sostenibilità nel lungo periodo e creazione di valore nel rispetto della missione di servizio pubblico e degli interessi di tutti gli azionisti.
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