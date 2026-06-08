Wall Street prosegue in denaro sostenuta dal tech

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta in rialzo sostenuta dal recupero dei produttori di chip dopo il crollo della scorsa settimana e ai segnali di distensione in Medio Oriente. Tra gli investitori cresce l'attesa per la mega IPO di SpaceX
. La società di razzi e satelliti di Elon Musk punta a raccogliere 75 miliardi di dollari a una valutazione di 1.750 miliardi di dollari, con il prezzo atteso per l’11 giugno e le azioni in negoziazione sul Nasdaq dal giorno successivo. Intanto, l’azienda tecnologica Bending Spoons
ha annunciato lunedì di avere fatto domanda alla SEC per la quotazione al Nasdaq.
Tra gli indici principali, cauto il Dow Jones
, in leggera flessione dello 0,1%, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un salto in avanti dello 0,50%, portandosi a 7.421 punti. Effervescente il Nasdaq 100
(+1,79%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,67%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica
(+2,05%), energia
(+1,04%) e beni di consumo secondari
(+0,57%). Nel listino, i settori utilities
(-1,65%), telecomunicazioni
(-1,44%) e materiali
(-1,19%) sono tra i più venduti.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Cisco Systems
(+2,84%), Apple
(+2,03%), Nvidia
(+1,71%) e Goldman Sachs
(+1,62%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce
, che continua la seduta con -1,91%.
Sotto pressione Travelers Company
, che accusa un calo dell'1,79%.
Scivola Microsoft
, con un netto svantaggio dell'1,68%.
In rosso Sherwin Williams
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Marvell Technology
(+13,33%), Intel
(+11,68%), Micron Technology
(+10,28%) e KLA-Tencor
(+10,00%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Alnylam Pharmaceuticals
, che continua la seduta con -4,24%.
Spicca la prestazione negativa di Regeneron Pharmaceuticals
, che scende del 3,30%. PDD Holdings
scende del 3,10%.
Calo deciso per Thomson Reuters
, che segna un -2,57%.