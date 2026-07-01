Trevi, OPS ICOP non sollecitata, né preventivamente discussa o concordata

Offerta non riflette il percorso di creazione di valore

(Teleborsa) - Il Cda di Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin) ha fatto sapere che il Cda ha avviato le attività di propria competenza in relazione alla comunicazione diffusa da I.CO.P. circa la decisione di promuovere un’offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria sulla totalità delle azioni di Trevifin.



Il Consiglio precisa che l’Offerta "non è stata in alcun modo sollecitata, né preventivamente discussa o concordata con l’Offerente".



"Fermo restando che Trevifin si esprimerà sull’Offerta con le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione - all’unanimità - rileva fin d’ora che l’Offerta non riflette il percorso di creazione di valore intrapreso né le prospettive future della Società, come delineate nel Piano Industriale 2026–2029", si legge ancora in una nota della società.

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