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USA, ISM non manifatturiero in maggio

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USA, ISM non manifatturiero in maggio
USA, ISM non manifatturiero in maggio pari a 54,5 punti, in aumento rispetto al precedente 53,6 punti (la previsione era 53,7 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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