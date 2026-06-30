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USA, PMI Chicago scende meno delle stime a 56,7 punti a giugno

Economia, Macroeconomia
USA, PMI Chicago scende meno delle stime a 56,7 punti a giugno
(Teleborsa) - Scende meno delle attese l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di giugno 2026, l'indice PMI Chicago si è attestato a 56,7 punti contro i 62,7 punti del mese precedente. Il dato risulta tuttavia superiore alle aspettative degli analisti che erano per un rallentamento a 55,7 punti.

Si ricorda che un livello dell'indice al di sopra di 50 punti denota un'espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.
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