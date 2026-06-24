USA, le richieste di mutui settimanali tornano a salire (+1%)

(Teleborsa) - Tornano a salire le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 19 giugno, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario è aumentato dell'1%, dopo il -3,8% della settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 3%, mentre quello relativo alle nuove domande ha registrato una lieve flessione dello 0,1%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali si sono marginalmente ridotti al 6,59% dal 6,60%.

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