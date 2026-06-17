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USA, le richieste di mutui settimanali tornano a scendere (-3,8%)

Macroeconomia
USA, le richieste di mutui settimanali tornano a scendere (-3,8%)
(Teleborsa) - Tornano a scendere le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 12 giugno, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario è calato del 3,8%, dopo il +10,8% della settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 4,5%, mentre quello relativo alle nuove domande ha registrato una diminuzione del 3,4%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono rimasti stabili al 6,6%.

(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)
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