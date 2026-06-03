USA, richieste di mutui settimanali ancora in calo

(Teleborsa) - Scendono ancora le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 29 maggio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 2,5%, dopo il -8,5% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 3,2%, mentre quello relativo alle nuove domande è rimasto sostanzialmente stabile.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,57% dal 6,65% precedente.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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