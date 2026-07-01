Wall Street debole, riflettori su Warsh al forum di Sintra

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street, nella prima seduta del nuovo mese, dopo i forti guadagni del primo semestre, con gli occhi degli investitori puntati sul forum della BCE a Sintra
dove è atteso l'intervento del presidente della Fed, Kevin Warsh
, in una tavola rotonda con Christine Lagarde
.
Gli addetti ai lavori guarderanno ai dati economici statunitensi che potrebbero influenzare le aspettative sui tassi di interesse, mentre il mercato torna sui fondamentali, in un contesto geopolitico che resta incerto. Nel mese di giugno, l'inflazione Ue cala al 2,8%, allontanando le ipotesi di un rialzo del costo de denaro in Eurolandia.
Restando sul fronte macroeconomico, la crescita dell'occupazione nel settore privato
americano ha deluso le attese: secondo i dati rilevati da ADP, nel mese di giugno, sono stati creati 98mila posti di lavoro, un livello inferiore alle 110mila previste dagli analisti. Questa statistica è stata diffusa prima del del dato ufficiale sull'occupazione americana, che sarà pubblicata venerdì.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,43%; sulla stessa linea, cede alle vendite l'S&P-500
, che retrocede a 7.455 punti. In discesa il Nasdaq 100
(-1,4%); con analoga direzione, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,52%.