Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street chiude la seduta e la settimana in rialzo, archiviando un'altra sessione positiva, l'ultima prima di un weekend festivo, nonostante le aspettative di un rialzo dei tassi della Fed. I toni "da falco" del neoeletto presidente Kevin Warsh erano in qualche modo attesi ed hanno confermato un atteggiamento più deciso del nuovo Presidente rispetto alla gestione della politica monetaria ed una frattura con il recente passato.



Chiude attorno ai livelli della vigilia il Dow Jones che si ferma a 51.565 punti, mentre, al contrario, registra una performance molto positiva l' S&P-500 , che termina la giornata in aumento dell'1,08%. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+2,48%); sulla stessa linea, in denaro l' S&P 100 (+1,19%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+2,68%), beni di consumo secondari (+1,76%) e telecomunicazioni (+1,13%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia (-1,73%), finanziario (-0,91%) e sanitario (-0,85%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+3,13%), Walt Disney (+3,00%), Nvidia (+2,95%) e Amazon (+2,89%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su IBM , che ha chiuso a -5,05%.



Sotto pressione Johnson & Johnson , con un forte ribasso del 2,48%.



Soffre JP Morgan , che evidenzia una perdita del 2,47%.



Preda dei venditori Chevron , con un decremento del 2,22%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Intel (+10,48%), KLA-Tencor (+8,73%), Micron Technology (+8,70%) e Monolithic Power Systems (+7,91%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cognizant Technology Solutions , che ha archiviato la seduta a -10,49%.



Sessione nera per Charter Communications , che lascia sul tappeto una perdita del 4,37%.



In perdita Workday , che scende del 4,03%.



Si concentrano le vendite su MicroStrategy Incorporated , che soffre un calo del 3,46%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:



Mercoledì 24/06/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -8,26 Mln barili)



Giovedì 25/06/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.

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