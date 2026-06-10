Salov, nel 2025 fatturato sfiora i 500 milioni, EBITDA più che raddoppia a 21 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo Salov, realtà attiva nel settore oleario, riconosciuto per i Marchi Storici Filippo Berio e Sagra, ha chiuso l’esercizio 2025 con un fatturato che ha sfiorato i 500 milioni di euro e con volumi di vendita aumentati del 3% a 100 milioni di litri (rispetto ai 97 milioni di litri del 2024).



L'EBITDA è stato pari a 21 milioni di euro, più del doppio rispetto al 2024, e si attesta a livelli superiori rispetto alla media della categoria, si legge in un comunicato.



L’analisi del fatturato e delle vendite conferma la vocazione del Gruppo per l’export; le vendite oltreconfine sono pari al 70% circa del fatturato totale, valorizzando appieno il successo del Made in Italy nel mondo: attualmente, infatti, Filippo Berio è venduto in più di 70 Paesi, ricoprendo spesso posizioni di leadership nel mercato.



Il Gruppo ha inoltre deciso di assegnare un bonus di 500 euro lordi a ogni dipendente, in tutte le sedi del mondo, come riconoscimento dell'impegno delle persone e condivisione del valore generato dall’azienda.





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