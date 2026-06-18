Douglas sotto pressione (-6,4%) in scia al taglio della guidance 2025/26

(Teleborsa) - Douglas
ha chiuso in calo del 6,4% alla Borsa di Francoforte dopo aver comunicato che i dati del terzo trimestre sono stati ben al di sotto delle aspettative
.
La fiducia dei clienti e la propensione all'acquisto - si legge in una nota - sono risultate significativamente sotto pressione
a causa delle persistenti incertezze macroeconomiche e della sensibilità ai prezzi.
La società intende concentrarsi sulle priorità strategiche
in questa nuova realtà del mercato ovvero puntando su riallocazione degli investimenti, maggiore differenziazione ed esclusività, prezzi e accelerazione digitale.
Le previsioni per l'esercizio finanziario 2025/26
rettificate stimano:
- una crescita del fatturato netto dello 0-1% (corrispondente a 4,58-4,63 miliardi di euro, precedentemente "nella parte inferiore dell'intervallo 4,65 - 4,80 miliardi di euro");
- Margine EBITDA rettificato di circa il 15,0% (precedentemente "intorno al 16,0%");
- Indebitamento netto da 3,0x a 3,5x al 30/09/26 (precedentemente "nella parte superiore di 2,5x a 3,0x").