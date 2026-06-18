Douglas sotto pressione (-6,4%) in scia al taglio della guidance 2025/26

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una crescita del fatturato netto dello 0-1% (corrispondente a 4,58-4,63 miliardi di euro, precedentemente "nella parte inferiore dell'intervallo 4,65 - 4,80 miliardi di euro");

(corrispondente a 4,58-4,63 miliardi di euro, precedentemente "nella parte inferiore dell'intervallo 4,65 - 4,80 miliardi di euro"); Margine EBITDA rettificato di circa il 15,0% (precedentemente "intorno al 16,0%");

rettificato di circa il 15,0% (precedentemente "intorno al 16,0%"); Indebitamento netto da 3,0x a 3,5x al 30/09/26 (precedentemente "nella parte superiore di 2,5x a 3,0x").

(Teleborsa) -ha chiuso in calo del 6,4% alla Borsa di Francoforte dopo aver comunicato che iLa fiducia dei clienti e la propensione all'acquisto - si legge in una nota - sono risultatea causa delle persistenti incertezze macroeconomiche e della sensibilità ai prezzi.La società intende concentrarsi sullein questa nuova realtà del mercato ovvero puntando su riallocazione degli investimenti, maggiore differenziazione ed esclusività, prezzi e accelerazione digitale.Lerettificate stimano: