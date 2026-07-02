Milano 9:24
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Londra 9:25
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Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,39%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1362, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1412. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1346.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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