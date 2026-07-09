Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1401 con area di resistenza individuata a quota 1,144. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1383.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)