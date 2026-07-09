Milano 9:57
52.192 +0,72%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 9:57
10.431 -0,56%
25.014 +0,47%

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1401 con area di resistenza individuata a quota 1,144. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1383.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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