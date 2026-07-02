DHH aggiorna l'offerta per l'acquisizione del Perimetro B.1 del Gruppo Tessellis

(Teleborsa) - DHH , in merito ai termini e alle condizioni dell’offerta irrevocabile presentata dalla società per l’acquisto del Perimetro B.1 del gruppo Tessellis , comunica che in data 24 giugno 2026, Tiscali Italia (“Tiscali”) e GO Internet (“GO Internet”) hanno formulato richiesta a DHH di ripristinare la struttura e le modalità di corresponsione del corrispettivo previste dall’Offerta Originaria – vale a dire il versamento integrale del prezzo complessivo di Euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00) all’atto di cessione – in luogo della struttura con Prezzo Base ed Earn-Out introdotta con la Lettera Integrativa.



Tale richiesta, si legge in una nota, è stata formulata "nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori e al fine di garantire la certezza del pagamento del prezzo", così da consentire, all’esito dell’udienza del 10 luglio 2026, l’emissione da parte del Tribunale di Cagliari di un provvedimento di disapplicazione del regime di responsabilità solidale.



Con riferimento a quanto sopra "si rende noto che DHH ha comunicato la propria disponibilità ad accogliere la predetta richiesta, confermando il ripristino della struttura e delle modalità di corresponsione del corrispettivo di cui all’Offerta Originaria. Restano ferme e impregiudicate tutte le ulteriori previsioni, i termini e le condizioni di cui all’Offerta Originaria come modificata dalla Lettera

Integrativa".



A tal proposito, conclude la nota, si ricorda che in data 12 giugno 2026, le società Tessellis, Tiscali e GO Internet hanno depositato un ricorso presso il Tribunale di Cagliari, volto ad ottenere l’autorizzazione alla cessione del ramo d’azienda B2B (comprensivo della

partecipazione detenuta da GO Internet in X-Stream) a DHH, con disapplicazione del regime di responsabilità solidale, circostanza che costituisce una delle condizioni sospensive cui è subordinato il perfezionamento dell’operazione.



Il Tribunale di Cagliari ha fissato l’udienza per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso al 10 luglio 2026.

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