TXT e-solutions, acquisito il 100% di GCI System Integrator: operazione da 6,9 milioni

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha perfezionato l’acquisizione del 100% di GCI System Integrator, società attiva nei servizi IT con una consolidata presenza nei settori Energy & Utilities, Telco, e Banking & Finance. GCI ha registrato nell’esercizio 2025 ricavi per 47 milioni di euro.



La società acquisita assumerà la denominazione di TXT Digital Edge, che costituirà un nuovo polo tecnologico dedicato allo sviluppo e all’erogazione di forniture e servizi avanzati nell’ambito networking e data center, cybersecurity e piattaforme di data management, nel quale saranno integrate sinergicamente le attività Infratech (monitoraggio infrastrutture critiche) e cybersecurity già avviate dal Gruppo

TXT attraverso la controllata TXT e-tech, nonché con l'offerta di Smart Sensor sviluppata della controllata tedesca Teratron GmbH.



Il corrispettivo per l’acquisizione, corrispondente a un Equity Value di 5,9 milioni euro, sarà interamente corrisposto al closing, con l’adozione di meccanismi di escrow a garanzia delle usuali dichiarazioni e garanzie contrattuali. TXT assumerà inoltre la Posizione Finanziaria Netta (PFN) di GCI, pari a 1,0 milioni. Il valore complessivo dell’operazione, espresso in termini di Enterprise Value (EV), è pertanto pari a 6,9 milioni.



I soci venditori usciranno dalla società e la gestione operativa sarà affidata a manager del Gruppo TXT, già coinvolti nell’avvio e nello sviluppo dell’offerta nel corso dell’ultimo anno.



Sulla base delle stime attuali, TXT prevede di consolidare nel secondo semestre 2026 ricavi per circa 30 milioni e un EBITDA di circa 3 milioni. Il piano industriale al 2027 della nuova entità TXT Digital Edge prevede ricavi pari a circa 80 milioni ed EBITDA pari a circa

8 milioni, a seguito del rafforzamento commerciale e delle sinergie derivanti dall’integrazione.



Dal 2027, l’integrazione tra TXT Digital Edge e le attività Infratech e cybersecurity sviluppate organicamente dal Gruppo TXT negli ultimi 12 mesi attraverso TXT e-tech, che nel 2026 prevedono volumi attesi pari a circa 15 milioni di euro, è attesa generare sinergie commerciali e tecnologiche tali da supportare un perimetro aggregato di ricavi stimato per il 2027 superiore a 100 milioni e un EBITDA margin atteso intorno al 13%.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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