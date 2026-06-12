Fine Foods, perfezionata l’acquisizione del 100% di Sofar

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.
- CSDMO (Contract Solutions Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente, specializzata nello sviluppo e nella produzione in conto terzi di prodotti per l'industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica, e quotata all’Euronext STAR Milan - ha perfezionato – in esecuzione del contratto sottoscritto
lo scorso 17 aprile 2026 e a seguito del verificarsi delle relative condizioni sospensive – l’acquisizione del 100% di Sofar da Alfasigma
.
Ad aggiornamento di quanto precedentemente comunicato, il corrispettivo dell’operazione è pari a 23,4 milioni euro
, ed è stato corrisposto per cassa in data odierna con ricorso a finanziamento bancario; tale importo è stato determinato a partire da un Enterprise Value (100%) pari a 27 milioni, e in considerazione della posizione finanziaria netta, della regolazione di rapporti infragruppo e di specifiche poste contrattualmente concordate tra le parti.
Come già comunicato, l’operazione è coerente con la strategia industriale
di Fine Foods, volta al rafforzamento e all’ampliamento del proprio perimetro produttivo
. In particolare, l’acquisizione consentirà di integrare competenze e tecnologie specifiche nello sviluppo e nella produzione di forme farmaceutiche liquide e semisolide
, attualmente non presenti nel perimetro industriale di Fine Foods.
L’operazione permetterà, inoltre, di estendere il portafoglio servizi offerti
, rafforzando il posizionamento competitivo di Fine Foods come partner strategico e integrato, aumentandone la capacità di intercettare nuovi progetti e clienti.
Stante il perfezionamento dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Sofar, Fine Foods conferma la sostanziale continuità operativa e organizzativa, unitamente al rafforzamento della collaborazione industriale con Alfasigma, che manterrà la titolarità dei prodotti attualmente realizzati presso il sito produttivo milanese di Trezzano Rosa; la produzione e la fornitura proseguiranno
in virtù di un accordo di produzione conto terzi di lungo periodo tra Alfasigma e il Gruppo Fine Foods.