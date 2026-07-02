Spagna, disoccupazione cala meno delle attese in giugno

(Teleborsa) - Cala meno delle attese la disoccupazione in Spagna nel mese di giugno. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato una flessione mensile dei disoccupati di 28.739 unità (-1,24%) rispetto al mese precedente. Le stime degli analisti erano per una discesa maggiore, ovvero di 40.800 unità.



Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente evidenzia un calo dei disoccupati di 113.981 unità (-4,74%).



Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 2.291.982 persone. Tale cifra non era mai scesa sotto i 2,3 milioni da gennaio 2008.



La disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni di età), si attesta a 159.800 unità, il livello più basso mai raggiunto da quando viene compilata la serie storica.

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