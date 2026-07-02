Milano 1-lug
51.605 0,00%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 1-lug
10.478 0,00%
Francoforte 1-lug
25.040 0,00%

Farmacosmo: efficace la fusione per incorporazione di Coccar (Pharmasì)

Finanza
Farmacosmo: efficace la fusione per incorporazione di Coccar (Pharmasì)
(Teleborsa) - Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, rende noto che e` stato perfezionato l’atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Coccar (Pharmasì) in Farmacosmo e che la fusione ha acquistato efficacia alla data di ieri, 1° luglio.
Pertanto, a partire da tale data, Farmacosmo subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Coccar.

Considerata la totale partecipazione di Farmacosmo nel capitale dell’Incorporanda, si legge nella nota, "l’operazione e` effettuata in forma
semplificata". Le operazioni effettuate dall’Incorporanda saranno imputate nel bilancio di Farmacosmo a decorrere dal 1° gennaio dell’esercizio sociale 2026, e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

Condividi
```