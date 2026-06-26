Innovatec-ESI, i rispettivi CdA approvano il progetto di fusione per incorporazione

(Teleborsa) - I CdA di Innovatec ed ESI , entrambe quotate sul mercato Euronext Growth Milan, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di ESI in Innovatec. I consigli hanno anche conferito i poteri necessari per procedere alla convocazione delle relative assemblee ai fini dell'adozione delle delibere propedeutiche all'esecuzione dell'operazione, previste indicativamente nella prima metà del mese di agosto 2026.



"Il progetto di fusione ha compiuto oggi un ulteriore passo in avanti verso la creazione di un lead player nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica - ha commentato Roberto Maggio, AD di Innovatec - Questa operazione valorizza gli asset di entrambe le società esaltandone la forte complementarietà: un'unione che ci rende strutturalmente più forti grazie all'ottimizzazione dei costi fissi e alla generazione di importanti sinergie industriali ed operative. Il nuovo polo integrato è pronto a intercettare un mercato italiano dal forte potenziale inespresso, che stima investimenti per il solo 2026 per circa 8-10 miliardi di euro e richiede una netta accelerazione della capacità installata per agganciare i target europei al 2030 per tradurlo in valore tangibile, concreto e sostenibile per gli stakeholder e per il territorio".



"In questi due mesi abbiamo avuto la possibilità di vedere nella realtà ciò che era apparso chiaro fin dall'inizio: le due aziende, per percorsi diversi maturati nel corso del tempo, presentano una complementarietà che di fatto rende questa fusione un matrimonio perfetto - ha aggiunto Riccardo Di Pietrogiacomo, AD di ESI - Un'unione che non è solo strategica, ma immediatamente operativa. Stiamo già toccando con mano la nascita di forti sinergie industriali, che spaziano dalla condivisione del know-how tecnico e all'integrazione organizzativa in tutti i comparti della value chain. Questo ci permette di ottimizzare la struttura societaria, abbattere significativamente i costi fissi e sbloccare economie di scala fondamentali per competere ai massimi livelli, confermando la nostra capacità di creare valore tangibile e benefici concreti per tutti gli stakeholder".



Sulla base delle situazioni patrimoniali delle società al 31 dicembre 2025 e sulla base delle valutazioni effettuate dai rispettivi CdA con l'ausilio di Envent Italia SIM quale advisor finanziario, a seguito del completamento del procedimento di fusione verranno assegnate agli azionisti di ESI azioni di Innovatec secondo il seguente rapporto di cambio: 36 azioni di Innovatec ogni 5 azioni ESI per effetto della fusione.



A seguito del perfezionamento, il capitale sociale di Innovatec sarà detenuto per circa il 78,94% dagli attuali azionisti di Innovatec e per circa il 21,06% dagli attuali azionisti di ESI.

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