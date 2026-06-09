Scuola, posti di sostegno in deroga quadruplicati in dieci anni

"Di qualche giorno fa è la pubblicazione su un sito dedicato alla scuola di uno studio sul proliferare dei posti di sostegno a tempo determinato.
Nell’ultimo decennio, dal 2015-16 al 2024-25, siamo passati da 33.000 a 125.000 posti
: praticamente quadruplicati, tutti assegnati in deroga
". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Ovviamente, questo comporta enormi problemi sul fronte delle assunzioni. È arrivato il momento di eliminare completamente l’organico di fatto e trasformarlo tutto in organico di diritto.
Altrimenti, il problema della precarietà nel mondo della scuola, non solo per i docenti di sostegno ma per tutti i lavoratori, non sarà mai risolto.
Nella prossima settimana,
in un incontro dedicato, il presidente nazionale ANIEF chiederà con forza l’adeguamento dell’organico di fatto a quello di diritto,
in modo da poter prevedere un massiccio investimento nelle immissioni in ruolo.
Questo sarà a vantaggio non solo delle scuole, ma anche degli alunni,
garantendo la continuità didattica
che il Ministero spesso sbandiera", conclude Cavallini.
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