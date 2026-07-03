KYIP Capital acquista la maggioranza di Gestecno con reinvestimento dei soci fondatori

(Teleborsa) - KYIP Capital, società di gestione indipendente specializzata in operazioni di growth buy-out, ha annunciato l'acquisizione, attraverso il suo fondo KYIP Investment Fund, di una partecipazione di maggioranza in Gestecno, azienda italiana attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi avanzati per il monitoraggio strutturale (SHM) e geotecnico (GTM) di infrastrutture e opere civili. L'operazione, di cui non sono stati svelati i dettagli finanziari, è stata realizzata interamente con risorse proprie del fondo e ha visto il reinvestimento dei soci fondatori, che continueranno a contribuire attivamente al percorso di sviluppo della società.



"L'ingresso di KYIP Capital rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Gestecno - ha dichiarato Francesco Pascarella, AD e socio fondatore di Gestecno - Abbiamo costruito la società in oltre trent'anni di attività investendo costantemente in competenze, innovazione e qualità produttiva. La decisione di reinvestire al fianco del Fondo nasce dalla convinzione che KYIP sia il partner giusto per accelerare il nostro percorso di sviluppo, mantenendo al tempo stesso la continuità industriale e i valori che hanno sempre contraddistinto la società".



Fondata nel 1992 a Castelraimondo (Macerata), Gestecno sviluppa e realizza sensori, datalogger e sistemi di monitoraggio destinati a opere quali ponti, gallerie, autostrade, edifici e opere di ingegneria civile. La società realizza circa l'80% dei propri ricavi in Italia e serve prevalentemente system integrator e società di ingegneria attraverso un modello produttivo altamente efficiente, basato su progettazione, approvvigionamento e produzione in larga parte internalizzata. Nel 2025 la società ha registrato un EBITDA pari a circa 3 milioni di euro. L'investimento punta ad accelerare la crescita di Gestecno, rafforzandone l'espansione sui mercati internazionali, la capacità produttiva e l'offerta di soluzioni tecnologiche dedicate



"Gestecno rappresenta un esempio di eccellenza italiana, con un forte know-how tecnologico proprietario e una capacità produttiva radicata nel nostro Paese - ha dichiarato Gianluca Losi, AD di KYIP Capital - Negli anni la società ha costruito un importante vantaggio competitivo grazie alla qualità delle proprie tecnologie e all'efficienza del modello di business. Con questo investimento intendiamo affiancare i fondatori e il management in una nuova fase di sviluppo, mettendo a disposizione le nostre competenze per accompagnare Gestecno nel passaggio da fornitore di tecnologie sensoristiche a piattaforma tecnologica integrata per il monitoraggio infrastrutturale".

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