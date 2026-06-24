Golden Goose, closing di HSG che diventa azionista di maggioranza. Silvio Campara resta AD

(Teleborsa) - Golden Goose
, società italiana di sneakers di lusso, ha annunciato che HSG
, società cinese di venture capital e private equity, ha completato l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza
nella società. Tutte le condizioni per il perfezionamento dell'operazione, annunciata lo scorso dicembre
, sono state soddisfatte, incluso l'ottenimento delle approvazioni regolamentari
necessarie.Temasek
, società globale di investimento, e True Light Capital
, asset manager interamente controllato da Temasek, hanno completato il proprio investimento in qualità di azionisti di minoranza. Permira resterà nel capitale come azionista strategico di minoranza.
Golden Goose ha registrato una crescita costante e profittevole, con ricavi in aumento da 266 milioni nell'esercizio 2020 a 734 milioni di euro nell'esercizio 2025. Più recentemente, il Gruppo ha registrato
ricavi del primo trimestre in crescita del 10% su base annua a 173,2 milioni, sostenuti da una forte performance in tutte le aree geografiche. Facendo leva sulla presenza globale di HSG e Temasek e sui rispettivi track record nello sviluppo su scala globale di brand consumer e piattaforme di innovazione, il Gruppo continuerà ad accelerare la propria espansione internazionale
e la propria piattaforma di innovazione, rafforzando il distintivo modello Direct-to-Consumer e la risonanza globale del brand, all'intersezione tra lusso, lifestyle e sportswear, preservando e continuando a investire nelle radici Made in Italy di Golden Goose.
Silvio Campara continuerà a guidare Golden Goose in qualità di Amministratore Delegato, insieme all'attuale leadership team. Marco Bizzarri
, in precedenza membro non esecutivo del CdA da aprile 2024, assume da oggi il ruolo di Presidente Non Esecutiv
o. Forte della sua profonda esperienza nel settore e del suo ruolo alla guida di realtà globali del lusso quali Gucci, Bottega Veneta e Kering, Bizzarri avrà un ruolo centrale nel percorso di sviluppo della piattaforma globale di Golden Goose e nell'avanzamento della sua strategia di innovazione.
"Questo investimento rappresenta un'ulteriore conferma della forza del nostro modello
e della risonanza globale del nostro brand, e ci aiuterà a sviluppare ulteriormente il potenziale di Golden Goose come brand leader del lusso di nuova generazione", ha commentato Campara.