Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della cautela per le principali borse europee, dopo la chiusura contrastata in Asia dei listini finanziari, con gli occhi degli investitori puntati sul vertice del G7
ad Ankara. Gli addetti ai lavori guardano anche alla stagione delle trimestrali con il focus sui risultati finanziari del settore dell’intelligenza artificiale.
Intanto a Piazza Affari, le banche restano sotto osservazione in vista degli sviluppi del risiko
. Al centro della partita c'è ancora Monte dei Paschi di Siena, diventata il crocevia delle grandi manovre del credito nazionale. Da una parte Intesa Sanpaolo accelera sull'offerta da 30,6 miliardi di euro; dall'altra MPS è chiamata a valutare anche il progetto di aggregazione presentato da Banco BPM. Sullo sfondo resta un tassello destinato a pesare nelle valutazioni delle autorità e del mercato: la partecipazione del 13,3% in Generali detenuta attraverso Mediobanca.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,142. Lieve calo dell'oro
, che scende a 4.148,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,21%, dopo che ieri alcuni Paesi dell'Opec+
hanno concordato un modesto aumento della produzione
, pari a 188 mila barili al giorno, a partire dal prossimo mese.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,68%. Nello scenario borsistico europeo
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato +0,01%, resta vicino alla parità Londra
(+0,13%), e piatta Parigi
, che tiene la parità. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,40%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 55.759 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Fincantieri
(+9,40%) dopo l’annuncio di quattro acquisizioni
nel settore dei droni marini e della subacquea civile e militare. Bene, inoltre, Avio
(+3,07%), Leonardo
(+3,03%) e Nexi
(+2,28%).
Tra i ribassi, debole Prysmian
che continua la seduta con -1,64%.
Fiacca STMicroelectronics
, che mostra un piccolo decremento dell'1,21%.
Discesa modesta per Saipem
, che cede un piccolo -0,52%.
Pensosa Tenaris
, con un calo frazionale dello 0,51%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Piaggio
(+1,92%), Reply
(+1,48%), NewPrinces
(+1,45%) e MARR
(+1,33%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tamburi
, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.
Calo deciso per Banca Ifis
, che segna un -1,85%.
Sotto pressione Technoprobe
, con un forte ribasso dell'1,79%.