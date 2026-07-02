Rai Way, Cda prende atto della mancata aggregazione con EI Towers ma conferma pieno focus su Piano 2024-27

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Rai Way
ha preso atto del comunicato diffuso ieri 1° luglio
da RAI - Radiotelevisione italiana, con il quale è stata resa nota la scadenza del Memorandum of Understanding
sottoscritto con F2i SGR e MFE
– MediaForEurope, senza che le valutazioni
effettuate abbiano consentito di individuare una base negoziale condivisa e idonea a consentire il prosieguo della possibile operazione di aggregazione tra Rai Way ed EI Towers
.
Rimarcando la solidità ed i punti di forza del proprio modello di business, - riporta una nota - Rai Way resta pienamente focalizzata sulle linee del Piano Industriale 2024-2027
, che costituisce il quadro di riferimento primario per il proprio sviluppo – volto a rafforzare il posizionamento della società quale operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media – e per la creazione di valore nel lungo termine per i propri azionisti
.