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Rai Way, Cda prende atto della mancata aggregazione con EI Towers ma conferma pieno focus su Piano 2024-27

Finanza
Rai Way, Cda prende atto della mancata aggregazione con EI Towers ma conferma pieno focus su Piano 2024-27
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Rai Way ha preso atto del comunicato diffuso ieri 1° luglio da RAI - Radiotelevisione italiana, con il quale è stata resa nota la scadenza del Memorandum of Understanding sottoscritto con F2i SGR e MFE – MediaForEurope, senza che le valutazioni effettuate abbiano consentito di individuare una base negoziale condivisa e idonea a consentire il prosieguo della possibile operazione di aggregazione tra Rai Way ed EI Towers.

Rimarcando la solidità ed i punti di forza del proprio modello di business, - riporta una nota - Rai Way resta pienamente focalizzata sulle linee del Piano Industriale 2024-2027, che costituisce il quadro di riferimento primario per il proprio sviluppo – volto a rafforzare il posizionamento della società quale operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media – e per la creazione di valore nel lungo termine per i propri azionisti.
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