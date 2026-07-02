Reply, buyback da 45,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Reply , società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di riacquisto azioni proprie annunciato il 9 aprile 2026 e avviato il 13 aprile, complessivamente 479.854 azioni proprie dal 1° al 30 giugno 2026, pari all'1,2826% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 96,746 euro, per un controvalore complessivo apri a 45.211.287,85 euro.



Al 30 giugno, a seguito degli acquisti effettuati, la Società detiene complessivamente 880.046 azioni proprie, pari al 2,35235% del capitale sociale.



Nel frattempo, a Milano, Reply amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 98,7 euro.







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