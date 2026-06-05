SIT, presentata lista maggioranza con Federico de Stefani Presidente

(Teleborsa) - SIT rende noto che sono state depositate le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sulle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 giugno 2026 in unica convocazione.



Per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, la lista di maggioranza del socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S., titolare di

13.279.465 azioni pari a 52,88% del capitale comprende: Federico de Stefani, Candidato alla carica di Presidente, Walter Albè, Stefano Besseghini (indipendente), Maria Chiara Franceschetti (indipendente), Paola Bruno (indipendente), Massimiliano Nitti, Valentina Bosetti (indipendente).



Per il collegio sindacale, è stata presentata una lista di maggioranza che comprende Matteo Tiezzi (Presidente), Camilla Menini e Loredana Anna Conidi quali sindaci effettivi e Carlomaria Setti Della Volta e Barbara Russo quali sindaci supplenti.





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