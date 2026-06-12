LVMH, Barclays prevede crescita organica del 2,6% nel secondo trimestre. Conferma target price a 600 euro

(Teleborsa) - LVMH pubblicherà i risultati del secondo trimestre alla fine di luglio. Gli analisti di Barclays si attendono che il segmento principale Fashion & Leather Goods (FLG) riporti una crescita organica leggermente positiva dello 0,7% nel secondo trimestre e continui a registrare pressione sui margini (-120 pb per il primo semestre 2026). Watches & Jewellery (W&J) dovrebbe trainare la crescita organica con un +8%.



Attesa crescita organica del gruppo del 2,6% nel secondo trimestre 2026

Dopo aver registrato una crescita organica dell’1% nel primo trimestre, prevediamo che LVMH cresca del 2,6% nel secondo trimestre 2026, in linea con il consenso Bloomberg. Ci aspettiamo, spiegano gli esperti, che la crescita sia trainata da: Watches & Jewellery, per cui prevediamo una crescita organica dell’8,0% nel 2Q26 (contro un consenso del 5,2%), con contributi uguali da Tiffany e Bulgari; Selective Retailing, che stimiamo in crescita del 5% organico, sopra il consenso del 3,5%. Siamo sotto il consenso nel segmento FLG, che prevediamo in crescita organica dello 0,7%, leggermente inferiore rispetto allo 0,9% previsto in precedenza e sotto il consenso Bloomberg.



Attesa crescita solida per Sephora, crescita low-single-digit per P&C e W&S negativa

Nel Selective Retailing, affermano gli esperti, prevediamo una crescita organica dei ricavi del 5% nel secondo trimestre, con Sephora leggermente superiore al 6%, mentre le dismissioni di DFS dovrebbero pesare per 6 punti percentuali sulla crescita riportata secondo le nostre stime.

In Perfumes & Cosmetics, prevediamo una lieve accelerazione al 2% nel secondo trimestre, mentre Wines & Spirits potrebbe tornare in territorio negativo a -2% dopo una performance del +5% nel primo trimestre influenzata da effetti di phasing.



Confermati target price di 600 euro e rating Overweight

Nel complesso lasciamo sostanzialmente invariati i nostri stimati per il FY26 e manteniamo quindi il nostro target price di €600, basato su una combinazione di DCF e SOTP.

"Rimaniamo fiduciosi sul rating Overweight e confermiamo la nostra visione superiore al consenso per Watches & Jewellery", pur restando più cauti del mercato su FLG, alla luce di quanto osservato sul fronte dei dati, come evidenziato nel nostro recente Luxury Data Handbook, aggiungono da Barclays.

Anche i consumatori cinesi dovrebbero accelerare a una crescita organica del 2% (contro una situazione piatta nel primo trimestre), ma su confronti più facili di 5 punti percentuali, che riteniamo possano non essere così favorevoli come appaiono, considerando la forza di FLG presso la clientela cinese nel 2Q24.

Guardando oltre le nazionalità, riteniamo che l’accelerazione arriverà soprattutto da Dior, grazie ai nuovi prodotti in arrivo nei negozi che dovrebbero fornire un supporto positivo al marchio.

Sul fronte dei margini, riduciamo la nostra previsione di margine EBIT FLG per il 1H26 al 33,5%, in calo di 120 pb anno su anno rispetto ai 100 pb precedentemente previsti e 20 pb sotto il consenso del 33,7%.



Visione più positiva su Watches & Jewellery

Nel report, gli analisti prevedono che la divisione Watches & Jewellery registri una crescita organica dell’8% nel 2Q26, rispetto al 7% previsto in precedenza, trainata in misura uguale da Tiffany e Bulgari.

Come evidenziato nel nostro Data Handbook, i marchi della gioielleria hanno aumentato i prezzi in modo aggressivo e generalizzato, con Tiffany che ha incrementato i prezzi fino al 12% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno, elemento che sostiene il nostro miglioramento delle stime di crescita per la divisione.

"Lasciamo invariata la nostra stima di margine per il primo semestre e prevediamo un’espansione di 40 pb, poiché la forte crescita del fatturato dovrebbe essere compensata da venti contrari derivanti dalle materie prime e dal cambio".

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