USA e Iran hanno tenuto incontri separati in Qatar. I mediatori: progressi positivi

Il punto

(Teleborsa) - Ieri i negoziatori statunitensi e iraniani si sono incontrati separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan, registrando "progressi positivi" e concordando di proseguire le discussioni, secondo quanto ha dichiarato il Qatar, paese ospitante. Il prossimo incontro sarà programmato, riferisce AP, "il prima possibile" dopo i funerali della precedente Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato Majed al-Ansari, portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar. I funerali inizieranno sabato a Teheran.



In particolare, l'inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump, hanno incontrato mercoledì l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e il ministro degli Esteri, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Le discussioni hanno incluso dettagli relativi al traffico attraverso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato il vicepresidente statunitense JD Vance ai giornalisti negli Stati Uniti. Mohammed ha incontrato anche il principale negoziatore iraniano, Kazem Gharibabadi e altri funzionari iraniani, alla presenza di mediatori pakistani.



Intanto, il traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz è aumentato notevolmente nelle ultime settimane, con il supporto militare americano che ha contribuito a incrementare i flussi di petrolio a oltre 10 milioni di barili al giorno, ha dichiarato un funzionario statunitense a Bloomberg. Gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni sull'Iran affinché rispetti le disposizioni marittime del memorandum d'intesa e stabilisca un accordo a lungo termine che garantisca il libero transito commerciale. Dall'altra parte, l'Iran non ha accettato pubblicamente le richieste statunitensi sullo Stretto e ha affermato che la sovranità sul corridoio appartiene all'Iran e all'Oman.

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