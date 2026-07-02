USA, Trump ha guadagnato 1,4 miliardi di dollari dalle criptovalute lo scorso anno

La relazione

(Teleborsa) - Il presidente statunitense Donald Trump ha guadagnato più di 1,4 miliardi di dollari lo scorso anno da attività nel settore delle criptovalute, secondo la sua dichiarazione finanziaria obbligatoria.



In particolare, spiega la BBC che ha analizzato la dichiarazione di 927 pagine, ha riportato 635 milioni di dollari di royalties da una società chiamata Celebration Coins, ritenuta responsabile della criptovaluta $TRUMP, il cui valore è crollato da quando è stata lanciata pochi giorni prima del suo insediamento. Ha inoltre dichiarato oltre 500 milioni di dollari di entrate da World Liberty Financial, una società di criptovalute fondata dai suoi figli e dai figli del suo inviato speciale, Steve Witkoff.



Il reddito totale di Trump lo scorso anno è stato di almeno 2,2 miliardi di dollari, ben superiore al reddito dichiarato per il 2024, quando aveva dichiarato oltre 600 milioni di dollari.



I Democratici hanno rinnovato le loro accuse al presidente di conflitto d'interesse, con la senatrice Elizabeth Warren, esponente di spicco della Commissione bancaria, a invocare un'azione urgente del Congresso. "La legge sulle criptovalute in arrivo al Senato deve impedire al presidente, al suo vice, agli alti funzionari dell'amministrazione, ai membri del Congresso e alle loro famiglie di trarre profitto dal settore delle criptovalute", ha detto la senatrice del Massachusetts, secondo cui, "in caso contrario, non si farà altro che alimentare a dismisura la sfacciata corruzione di Donald Trump sulle criptovalute".



La vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha affermato che il presidente ha reso con orgoglio gli Stati Uniti "la capitale mondiale delle criptovalute". "Né il Presidente né la sua famiglia si sono mai trovati, né si troveranno mai, in situazioni di conflitto di interessi - ha dichiarato in un comunicato - Tutte le azioni del Presidente Trump e della sua amministrazione sono intraprese nel migliore interesse del popolo americano, e qualsiasi cosiddetto 'giornalista' che sostenga il contrario sta semplicemente riproponendo la stessa, trita e ritrita narrativa falsa che i Democratici e i media tradizionali diffondono da un decennio".



Lo stesso Trump ha parlato del tema ai giornalisti: "Sapete perché sto guadagnando? Perché il mercato azionario sta salendo, tutti stanno guadagnando. Non mi occupo delle mie finanze personali, ci sono fondi che gestiscono il mio denaro. Ho guadagnato molti soldi prima di diventare presidente, loro investono i miei soldi e io non parlo con loro".

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