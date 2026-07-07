USA, a maggio il deficit commerciale sale a 77,6 miliardi

(Teleborsa) - Negli Stati Uniti è salito il disavanzo della bilancia commerciale dei beni, attestatosi, a maggio, a 77,6 miliardi di dollari, in flessione rispetto ai 54,6 miliardi di aprile (rivisti da un prelimnare di -55,9 miliardi).



Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i 78,3 miliardi stimati dagli analisti.



Le esportazioni sono calate a 317,7 miliardi, mentre le importazioni sono risultate in aumento a 395,3 miliardi di dollari.

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