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USA, a maggio il deficit commerciale sale a 77,6 miliardi

Economia, Macroeconomia
USA, a maggio il deficit commerciale sale a 77,6 miliardi
(Teleborsa) - Negli Stati Uniti è salito il disavanzo della bilancia commerciale dei beni, attestatosi, a maggio, a 77,6 miliardi di dollari, in flessione rispetto ai 54,6 miliardi di aprile (rivisti da un prelimnare di -55,9 miliardi).

Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i 78,3 miliardi stimati dagli analisti.

Le esportazioni sono calate a 317,7 miliardi, mentre le importazioni sono risultate in aumento a 395,3 miliardi di dollari.
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