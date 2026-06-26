Partenza in salita Wall Street, pesano i ribassi sul tech su ipotesi rinvio IPO di OpenAI

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,51%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l' S&P-500 , che retrocede a 7.320 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,31%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l' S&P 100 (-0,42%).



Partenza in salita per Wall Street, trascinata al ribasso dal settore tecnologico dopo che il New York Times ha riportato che OpenAI starebbe valutando di posticipare la propria IPO al 2027, alimentando dubbi sull'appetito del mercato per i titoli AI ad alta valutazione.



A complicare il quadro, i dati sull'inflazione PCE hanno confermato il superamento della soglia del 4% per la prima volta in tre anni, rafforzando la narrativa restrittiva sulla Fed: secondo il FedWatch CME, la probabilità di un rialzo da 25 punti base a settembre è salita al 64%.



Apple ha perso il 6,1% dopo aver alzato i prezzi di iPad e MacBook per compensare i costi della memoria. In controtendenza Micron (+16%), che ha trascinato l'indice Philadelphia Semiconductor a +3,6%, confermando la tendenza per cui i produttori di chip emergono come i principali beneficiari del ciclo AI.



Nasdaq e S&P 500 si avviano a chiudere la settimana in calo, mentre il Dow Jones tiene grazie alla rotazione verso settori difensivi come healthcare e utilities.



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori sanitario (+1,91%), beni di consumo per l'ufficio (+1,16%) e beni di consumo secondari (+0,44%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti informatica (-1,49%), beni industriali (-1,21%) e telecomunicazioni (-0,62%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+6,29%), Merck (+4,02%), United Health (+2,40%) e Sherwin Williams (+1,79%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Apple , che ottiene -6,12%.



Scivola Microsoft , con un netto svantaggio del 3,45%.



Senza slancio McDonald's , che negozia con un -3,41%.



In rosso Amazon , che evidenzia un deciso ribasso del 3,10%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+15,74%), Applied Materials (+13,42%), KLA-Tencor (+7,62%) e Lam Research (+7,21%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su MicroStrategy Incorporated , che continua la seduta con -9,35%.



Scende Atlassian , con un ribasso dell'8,42%.



Crolla Apple , con una flessione del 6,12%.



Vendite a piene mani su Ross Stores , che soffre un decremento del 5,89%.

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