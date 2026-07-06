ETI debutta l'8 luglio in Borsa. L'AD Fresolone: traguardo fondamentale

(Teleborsa) - ETI, società specializzata nella costruzione, manutenzione e riparazione di impianti e infrastrutture per il trasporto di fluidi dedicati al settore oil & gas e idrico, ha concluso con successo il processo di quotazione e ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan. La data prevista di inizio delle negoziazioni è mercoledì 8 luglio 2026.



"Oggi raggiungiamo un traguardo storico e fondamentale per la nostra società, un risultato che inaugura ufficialmente una nuova fase del nostro percorso di sviluppo - ha commentato l'AD Cristian Fresolone - Le risorse raccolte ci consentiranno di cogliere le opportunità che il mercato delle infrastrutture energetiche e idriche sta vivendo, di sviluppare ulteriormente il nostro portafoglio commesse, di ampliare il nostro parco mezzi al fine di ridurre i costi e migliorare i nostri margini. Siamo entusiasti e orgogliosi del successo dell'operazione, e siamo pronti a creare valore nel lungo termine insieme ai nostri nuovi azionisti".



Il collocamento è avvenuto interamente in aumento di capitale, rivolto a investitori istituzionali e professionali per complessive n. 546.000 azioni ordinarie, inclusive dell'eventuale integrale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale pari a 36.000 azioni ordinarie. L'offerta si è completata a un prezzo pari a 5,50 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a circa 3 milioni (in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).



Nell'ambito del collocamento ai nuovi sottoscrittori di azioni ordinarie sono stati assegnati gratuitamente 273.000 warrant denominati Warrant ETI 2026-2029, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 2 azioni ordinarie sottoscritte. Il capitale sociale sarà composto, in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe in aumento di capitale, da 1.546.000 azioni, di cui 1.091.455 azioni ordinarie e 454.545 azioni Price Adjustment Share (PAS) di proprietà di Immobiliare FB S.r.l., Italia Salinaro, Seraco S.r.l., Cristian Fresolone, Lorenzo Casadei, Alfredo Sisinni. Tali azioni, che rappresentano circa il 45% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO sono al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato sulla base della seguente struttura, ai sensi dello statuto: n. 181.818 PAS 2027 sono soggette a meccanismi di annullamento automatico ovvero di conversione automatica (parziale o integrale) in Azioni Ordinarie in rapporto di 1:1, in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi di EBITDA Adjusted e del rapporto Posizione Finanziaria Netta Adjusted/EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2027; 272.727 PAS 2028 sono soggette a meccanismi di annullamento automatico ovvero di conversione automatica (parziale o integrale) in Azioni Ordinarie in rapporto di 1:1, in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi di EBITDA Adjusted e del rapporto Posizione Finanziaria Netta Adjusted/EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2028.



In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista a inizio negoziazioni è pari a circa 8,5 milioni di euro (contando anche le PAS non ammesse a quotazione), ipotizzando l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe (circa 6 milioni includendo solo le azioni ordinarie ammesse a negoziazione, escludendo quindi le azioni PAS non ammesse a negoziazione). Il flottante, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, sarà pari a circa il 23,56% del capitale sociale (circa il 33,37% includendo solo le azioni ordinarie ammesse a negoziazione, escludendo quindi le azioni PAS non ammesse a negoziazione).



Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ETI è assistita da: Value Track Sim (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Ambromobiliare (Advisor Finanziario), MIT SIM (Specialist), ADVANT Nctm (Deal Counsel), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile (Società di Revisione, due diligence finanziaria e verifiche sul sistema controllo di gestione), Studio Marrazza & Marrazza (due diligence fiscale e payroll).

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