ETI raccoglie 2,8 milioni di euro in IPO. Invitalia al 17% del capitale

(Teleborsa) - ETI è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di 5,8 milioni di euro (6 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver raccolto 2,8 milioni di euro in aumento di capitale (198 mila euro dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe).



Il prezzo di collocamento è stato pari a 5,50 euro per azione, mentre il flottante si attesta al 31,10% (33,37% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), con il dato calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazione ed esclude le azioni "PAS" non oggetto di ammissione.



La composizione del CdA alla data di inizio delle negoziazioni sarà la seguente: Lisa Fresolone (presidente), Cristian Fresolone (amministratore delegato), Lorenzo Casadei (amministratore delegato), Francesca Zezzi (amministratore), Edoardo Ruffolo (amministratore), Giuseppe Puttini (amministratore indipendente), Saverio Tosi (amministratore indipendente).



Gli azionisti significativi dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe sono: Immobiliare FB al 20,67% delle azioni ordinarie (26,49% dei diritti di voto), Italia Salinaro al 10,98% delle azioni ordinarie (14,07% dei diritti di voto), Seraco al 10,34% delle azioni ordinarie (13,25% dei diritti di voto), Cristian Fresolone al 5,17% delle azioni ordinarie (6,62% dei diritti di voto), Lorenzo Casadei al 3,88% delle azioni ordinarie (4,97% dei diritti di voto), Alfredo Sisinni allo 0,65% delle azioni ordinarie (0,83% dei diritti di voto), Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) al 17,22% delle azioni ordinarie (12,04% dei diritti di voto).



L'ammissione su Euronext Growth Milan (EGM) è prevista per oggi 6 luglio, con il debutto a Piazza Affari nei prossimi giorni. Value Track SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA), MIT SIM è lo Specialist.



Si tratta di una società che opera sia in qualità di general contractor sia di subcontractor, con una presenza consolidata in Italia e una crescente espansione internazionale. Nel corso degli anni, ETI ha sviluppato un solido track record nella realizzazione di opere infrastrutturali complesse, principalmente nei settori Oil & Gas e idrico, consolidando progressivamente il proprio posizionamento quale partner qualificato di primari operatori infrastrutturali e committenti industriali, sia sul mercato domestico sia internazionale. Al 31 dicembre 2025 la società ha registrato ricavi delle vendite pari a 20,2 milioni di euro, prevalentemente realizzati in Italia.

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