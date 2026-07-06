ETI ammessa in Borsa. Debutto su EGM l'8 luglio con capitalizzazione di 5,8 milioni

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni ordinarie emesse da ETI sono ammesse alle negoziazioni
sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) con decorrenza odierna e saranno negoziate a partire da mercoledì 8 luglio
2026. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo. Value Track SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA), MIT SIM
è lo Specialist.
Come già emerso
, ETI
sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione
di 5,8 milioni di euro (6 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver raccolto
2,8 milioni di euro in aumento di capitale (198 mila euro dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe). Il prezzo
di collocamento è stato pari a 5,50 euro per azione, mentre il flottante
si attesta al 31,10% (33,37% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), con il dato calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazione ed esclude le azioni "PAS" non oggetto di ammissione.
La composizione del CdA
alla data di inizio delle negoziazioni sarà la seguente: Lisa Fresolone (presidente), Cristian Fresolone (amministratore delegato), Lorenzo Casadei (amministratore delegato), Francesca Zezzi (amministratore), Edoardo Ruffolo (amministratore), Giuseppe Puttini (amministratore indipendente), Saverio Tosi (amministratore indipendente).
Gli azionisti significativi
dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe sono: Immobiliare FB al 20,67% delle azioni ordinarie (26,49% dei diritti di voto), Italia Salinaro al 10,98% delle azioni ordinarie (14,07% dei diritti di voto), Seraco al 10,34% delle azioni ordinarie (13,25% dei diritti di voto), Cristian Fresolone al 5,17% delle azioni ordinarie (6,62% dei diritti di voto), Lorenzo Casadei al 3,88% delle azioni ordinarie (4,97% dei diritti di voto), Alfredo Sisinni allo 0,65% delle azioni ordinarie (0,83% dei diritti di voto), Invitalia
(tramite Fondo Cresci al Sud) al 17,22% delle azioni ordinarie (12,04% dei diritti di voto).
Si tratta di una società che opera sia in qualità di general contractor sia di subcontractor
, con una presenza consolidata in Italia e una crescente espansione internazionale. Nel corso degli anni, ETI ha sviluppato un solido track record nella realizzazione di opere infrastrutturali complesse, principalmente nei settori Oil & Gas e idrico
, consolidando progressivamente il proprio posizionamento quale partner qualificato di primari operatori infrastrutturali e committenti industriali, sia sul mercato domestico sia internazionale. Al 31 dicembre 2025 la società ha registrato ricavi delle vendite pari a 20,2 milioni di euro, prevalentemente realizzati in Italia.