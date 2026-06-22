Ambromobiliare, nuovo CdA istituisce Comitato Strategico Consultivo con i presidenti delle società del gruppo
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare, società di Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, riunitosi oggi ha istituito un Comitato Strategico Consultivo con il compito di fornire indirizzi sulle strategie di valorizzazione nel medio termine e coordinare le politiche di gruppo.
Il Comitato è composto dai presidenti delle tre società del gruppo – Alberto G. Franceschini Weiss (Ambromobiliare), Corinna zur Nedden Eschner (MIT SIM) e Piergiuseppe Mazzoldi (4AIM SICAF) – e dal consigliere Giovanni Natali.
Il CdA ha accertato i requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e indipendenza di tutti i propri componenti. Sono state inoltre deliberate due nomine: il consigliere Pierluigi Bernasconi è stato designato esponente aziendale responsabile per l'antiriciclaggio (Esponente AML), mentre Giangaetano Bellavia è entrato nell'Organismo di Vigilanza, portando l'OdV a tre componenti effettivi in linea con le best practice per i Gruppi di SIM.
(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
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