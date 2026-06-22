Ambromobiliare, nuovo CdA istituisce Comitato Strategico Consultivo con i presidenti delle società del gruppo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare , società di Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, riunitosi oggi ha istituito un Comitato Strategico Consultivo con il compito di fornire indirizzi sulle strategie di valorizzazione nel medio termine e coordinare le politiche di gruppo.



Il Comitato è composto dai presidenti delle tre società del gruppo – Alberto G. Franceschini Weiss (Ambromobiliare), Corinna zur Nedden Eschner ( MIT SIM ) e Piergiuseppe Mazzoldi ( 4AIM SICAF ) – e dal consigliere Giovanni Natali.



Il CdA ha accertato i requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e indipendenza di tutti i propri componenti. Sono state inoltre deliberate due nomine: il consigliere Pierluigi Bernasconi è stato designato esponente aziendale responsabile per l'antiriciclaggio (Esponente AML), mentre Giangaetano Bellavia è entrato nell'Organismo di Vigilanza, portando l'OdV a tre componenti effettivi in linea con le best practice per i Gruppi di SIM.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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