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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 2/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 2/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio

Discesa moderata per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 2 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6156, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6185. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6143.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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